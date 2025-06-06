Дружба городов-побратимов России и Армении выйдет на новый уровень

Россия и Армения работают над совместными проектами в сфере туризма, культуры и молодежной политики. Их сегодня обсудили на форуме в Ереване, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.

Рынок электронной торговли в Армении за год вырос на 75%. В стране работают крупные российские маркетплейсы с развитой сетью пунктов выдачи. Конкуренция с армянскими онлайн-магазинами высокая. Выигрывают покупатели. На форуме говорят и о других преимуществах. Электронной торговле посвящена целая площадка.

«Онлайн-торговля выгодна не потому, что нет необходимости открывать магазины и нанимать продавцов. На самом деле работает огромная армия сотрудников, которая обеспечивает доставки. Мы просто стыкуем товары и покупателей, и нет необходимости вкладываться в производство товара», – отметил владелец онлайн-магазина Тигран Арутюнян.

На форум приехали представители городов-побратимов из Армении и России: Джермук и Архангельск, Ростов-на-Дону и Ереван, Гавар и Новороссийск. Руководители администраций говорят о перспективах сотрудничества. Россия уже обеспечивает более 60% импорта в Армению.

Андрей Кравченко, мэр Новороссийска:

«Город-герой Новороссийск не только город-герой, это центр цементной промышленности, мы являемся центром виноградарства, наши виноделы производят самое качественное вино на территории нашей страны. За последние три года мы собираем самое большое количество призовых мест».

Помимо торговых связей, города России и Армении имеют еще много общего. Новороссийск, например, уже 16 лет дружит с Гаваром. В преддверии межрегионального форума мэры городов-побратимов открыли мемориальную доску российскому адмиралу армянского происхождения Лазарю Серебрякову. Планов много.

Григор Даштоян, первый заместитель мэра Гавара:

«Мы решили вывести наше сотрудничество на новый уровень. Готовы предложить наши товары сельхозпродукции, нашу знаменитую кухню: гаварскую кюфту и пахлаву, работы наших мастеров».

Через месяц Гавар примет детей из Новороссийска в летних лагерях. Для них уже подготовили большую программу. После в российский город на отдых приедут армянские дети. Расширять сотрудничество будут и бизнесмены. В ближайшее время они отправятся из Новороссийска в Гавар.