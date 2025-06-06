Как добраться в Черногорию из России

Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Россией, Черногория продолжает манить наших туристов. В телеграм-канале «Крыша ТурДома» подписчики задались вопросом, как удобнее и выгоднее всего попасть на курорты безвизовой страны сегодня. Как выяснилось, вариантов немало, в том числе с одной стыковкой. В стране есть два аэропорта – в прибрежном городе Тиват и столице Подгорице. Стоимость перелетов из Москвы и обратно варьируется в диапазоне от 68 до 130 тыс. руб. на человека.

Быстрее через Сербию

Самый короткий по времени маршрут из Москвы в Тиват – через Белград на самолетах Air Serbia. Стоимость round trip в первый месяц лета начинается от 126,6 тыс. руб. с багажом. Такие предложения, например, есть на даты 10–24 июня. Дорога занимает 6 часов с учетом пересадки.

Стыковки в Стамбуле

Многие авиамаршруты из России в Черногорию построены с пересадками в Турции. Цена перелета Внуково – Стамбул – Тиват и обратно у авиакомпании Turkish Airlines от 77,3 тыс. руб. с включенным багажом на вылет 13 июня и обратно 27-го числа. В дороге придется провести от 9 до 15 часов в зависимости от выбранных рейсов. Если согласиться на замену авиаперевозчика при возвращении, то билеты в таком случае обошлись бы на 9 тыс. дешевле.

Улететь турецким флагманом из Москвы можно и в аэропорт Подгорицы. Тут цены чуть выше – от 82,4 тыс. руб. за дорогу туда-обратно на 10–24 июня. В пути – около 14 часов. На эти же даты можно сэкономить 13 тыс. руб., если выбрать перелет сначала на рейсах Pegasus Airlines, а вернуться «Турецкими авиалиниями». Еще больше экономия, когда полеты на первом и втором плече в любом направлении выполняют разные авиакомпании. Но тогда придется брать все риски со стыковками в Турции на себя.

Пересадка в Армении

Достаточно быстрые перелеты в Черногорию предлагает FlyOne Armenia. На ее борту можно улететь из Внуково в Тиват через Ереван: в пути менее 8 часов за счет короткой пересадки. Цена 1 кресла – от 82,6 тыс. руб. с чемоданом на round trip 10–24 июня.

Перелет через Азербайджан

У туристов есть возможность воспользоваться услугами Azerbaijan Airlines. Билеты до Тивата из Внуково и назад через Баку стоили 125,4 тыс. руб. с багажом, например на вылет 11 июня с возвращением 25-го числа.

С заездом в Кувейт

В Тиват летает авиакомпания Jazeera Airways. Из Домодедово туда можно добраться со стыковкой в аэропорту Эль-Кувейта. Стоимость 1 кресла с багажом – 68,8 тыс. руб. с отправлением 18 июня и обратно 2 июля. Но количество билетов в свободной продаже ограничено: в основном перевозчик обслуживает организованных туристов, купивших путевки у туроператоров. Время в дороге составляет 10–12 часов.

Как видно, вариантов масса. Разные комбинации со сменой авиаперевозчиков дают возможность долететь быстрее, заплатив побольше, или сэкономить за счет более долгого времени в пути.

Ранее TourDom.ru писал, что при поездке в Черногорию россиянам не требуется виза при сроке пребывания до 30 дней. По правилам въезда необходимо иметь загранпаспорт со сроком действия от 3 месяцев после выезда. Самостоятельным туристам рекомендовано оформлять страховой полис, чтобы не разориться в случае болезни или травмы.