Авиакомпании изменят подход к работе во время задержек рейсов

Росавиация провела рабочие встречи с руководством Turkish Airlines и EgyptAir по вопросам повышения качества обслуживания пассажиров. Поводом стали многочисленные жалобы граждан на сервис этих перевозчиков во время майских ограничений в московских аэропортах.

Заместитель главы ведомства Алексей Буевич отметил, что комфорт путешественников остается ключевым приоритетом для российской авиационной отрасли.

«Сложившаяся ситуация показала необходимость корректировки подходов некоторых зарубежных авиакомпаний к соблюдению прав пассажиров», – подчеркнул представитель регулятора.

Он предложил перевозчикам усилить координацию с российскими аэропортами и туристическими агентствами.

Со своей стороны, Turkish Airlines сообщила о принятых мерах по обеспечению клиентов питанием, напитками и гостиницами в соответствии с правилами РФ. По словам представителя российского офиса компании Фырата Кириша, в пиковые дни расходы на эти цели превысили 8 млн руб. Тем не менее номерного фонда в районе Внуково часто было недостаточно, поэтому приоритет в размещении отдавался семьям с детьми и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Авиакомпания EgyptAir также организовала выдачу ваучеров на питание для ожидавших рейсы в Домодедово. Однако, как пояснила глава представительства Далия Энейн, динамичная ситуация с ограничениями не позволила оперативно информировать пассажиров о времени вылета. Компания тоже столкнулась с дефицитом гостиничных номеров и планирует расширить партнерскую сеть для исключения подобных ситуаций в будущем.

Ранее TourDom.ru писал о введенных ограничениях в аэропортах московского авиаузла, а также многих авиагаванях Центральной России. Из-за «ковров» аэрокомплексы не принимали и не отправляли самолеты, что привело к многочасовым задержкам или отменам рейсов.