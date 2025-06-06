Туристы назвали главное преимущество Абхазии в начале лета

Абхазия в июне радует туристов тёплой, но ещё не изнуряющей погодой и низкими ценами. Пока жара не достигла пика, отдых здесь особенно приятен — чистое море, свободные пляжи и доступные продукты создают идеальные условия для начала лета.

В начале лета Абхазия привлекает туристов мягким климатом. Температура воздуха достигает комфортных 28 градусов, при этом солнце не палит слишком сильно. По рассказам россиян, отдыхавших в республике, июнь отличается чистыми пляжами и прозрачным морем — туристов пока немного. А вот уже в июле жара начинает нарастать, а к августу температура стабильно поднимается до +39, даже в тени.

Приятно радуют и цены. В начале сезона жилье можно найти по весьма доступной стоимости — номер в гостевом доме обойдется примерно в 2500 рублей за ночь. Однако к августу стоимость проживания может взлететь до 7000 рублей.

Кроме того, в июне заметно ниже цены на продукты и развлечения. Например, мандарины стоят всего 50 рублей за килограмм, тогда как в разгар сезона цена доходит до 250. При этом на рынках уже в начале лета представлено изобилие фруктов и ягод.

Напомним, что в России разработают единые правила поведения на горнолыжных комплексах. Укажем, что в Турции гостям предлагают ночные экскурсии в древний город Эфес.