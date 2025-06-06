Эксперты объяснили причину новых ограничений против россиян в ЕС

Европейцы «делают» россиянам мелкие пакости, но они несильно осложнят жизнь туристов, рассказал НСН Дмитрий Арутюнов.

Новые ограничения по загранпаспортам не повлияют на турпоток россиян в Европу, это просто мелкие пакости от ЕС, рассказал генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.

Погранслужба Литвы стала высаживать пассажиров поездов с небиометрическими заграничными паспортами России, сообщила Федеральная пассажирская компания в своем Telegram-канале. МИД страны опубликовал заявление еще 23 мая, что с 1 июня перестанет признавать небиометрические документы российских граждан. Ранее такой же закон приняли в Чехии, Дании, Франции, Исландии и Эстонии. Эксперт отметил, что никаких логических причин для такого решения не существует.

«Они вообще боятся россиян по какой-то причине и просто хотят усложнить нам жизнь, сделать мелкие пакости. В ЕС полно граждан, которые приезжают к ним без биометрии из других стран и не имеют проблем. Здравых причин для таких ограничений я не вижу, обычные паспорта у разных иностранцев там тоже принимают. Наверное, они подозревают, что все россияне — шпионы и разведчики, либо хотят у них остаться. Эта мера никого не остановит, но просто появятся дополнительные сложности, человек лишний раз подумает, а надо ли ему это. Наши граждане решат эту проблему довольно быстро, эта процедура занимает меньше месяца, если кому-то очень надо поехать в Европу, то просто добавятся лишние траты денег и времени. Постепенно у нас все получат паспорта с биометрией, когда будут их обновлять», — подчеркнул он.

Арутюнов добавил, что ничего подобного от стран Европы, где отдыхают российские туристы, ждать не стоит.

«Турция не пойдет на такой шаг, потому что российский туризм в эту страну — это пять-шесть миллионов человек в год. Конкуренция за них растет, потому что цены в отелях теперь постепенно привязывают к евро. В этом сезоне они точно не будут вводить трудности для россиян, но это возможно. Какие-то другие недружественные страны Европы могут так сделать, но доля наших там ничтожна, несколько миллионов на пляжах Антальи или какие-то десятки тысяч человек в год, которые приезжают в какую-нибудь Польшу? Это цифры разного порядка», — заключил он.

Ранее Арутюнов рассказал НСН, где россияне смогут отдохнуть за границей дешевле всего.