Туристы пожаловались на кражу 3300 долларов в турецком отеле

Турагент из Петрозаводска сообщила редакции TourDom.ru о неприятной ситуации, в которой оказались ее клиенты – семья с детьми, отдыхающая сейчас в турецком отеле Movenpick Resort Antalya Tekirova 5*. Как утверждают россияне, у них из номера пропали 3300 долларов.

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Мы связались напрямую с туристами. Как рассказала Татьяна, ее супруг положил деньги – 9600 долларов – в сейф. Вернувшись в номер после пребывания на территории отеля, гости обнаружили, что сейф открыт, а часть суммы пропала.

Они немедленно обратились на ресепшен и к своему гиду. Служба охраны проверила номер и посоветовала обращаться в полицию. Прибывшие на место жандармы и криминалисты обследовали сейф, опросили туристов, попросили написать заявление о краже.

«Спустя некоторое время полицейские сообщили нам, что сотрудник отеля, в последний раз убиравшийся в нашем номере, уволился. Очевидно, подозрение на нем. Нам пообещали, что постараются найти и наказать вора, но предупредили: шансы на возврат денег минимальны», – говорит Татьяна.

Туристов возмутило «абсолютное равнодушие руководства гостиницы». По словам Татьяны, генеральный менеджер отеля не только не проявил никакого сочувствия,но и пригрозил туристам: если они предадут случившееся огласке в СМИ, их попросту выселят из номера раньше срока.

Портал TourDom.ru направил запрос в Movenpick Resort Antalya Tekirova с просьбой прокомментировать ситуацию. По состоянию на 13:00 6 июня ответ не получен.

Ранее мы писали об инциденте в другой популярной туристической стране — российский турист уже несколько недель не может покинуть Вьетнам после того, как стал жертвой кражи арендованного байка.