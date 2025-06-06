В Турции гостям предлагают ночные экскурсии в древний город Эфес

Министерство культуры и туризма Турции запустило проект, направленный на привлечение туристов, которые предпочитают пляжному отдыху экскурсии. Теперь им доступны ночные посещения древнего города Эфес.

© runews24.ru

В Турции запустили музейную акцию в рамках которой популярные достопримечательности можно посещать в ночное время. Так, по инициативе властей Турции теперь туристы могут посмотреть на включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО древний город Эфес.

Экскурсии проводятся после захода солнца до полуночи.

При этом большое значение уделено созданию комфортной атмосферы, в том числе освещения.

По словам директора музея Эфеса Мурат Калеагасыоглу, ночные экскурсии будут проводиться по средам, четвергам, пятницам и субботам с 19:00 до 23:00. Купить билет можно до 22.00.

Ранее популярный блогер-путешественник Кайли рассказала о новом способе борьбы с туристами активистов из Барселоны. Также туристка поведала о предвзятом отношении к россиянам в Турции.