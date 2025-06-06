В Полоцке состоится православный фестиваль с ярмарками и мастер-классами

В Беларуси празднуют 900-летие Спасо-Евфросиньевского монастыря древнейшего православного центра страны. В Полоцке проходит фестиваль «Радость», передает «МИР 24».

На центральной улице установили шатры. В них рассказывают историю жизни преподобной Евфросинии Полоцкой, которая основала монастырь, и о подвигах других святых. А в кукольном театре показывают сказки.

Анастасия Кирилова, культурный организатор детской программы фестиваля «Радость»:

«Спектакли тоже на духовно-просветительскую тему. В основном о добре, о том, как свет побеждает тьму, добро побеждает зло, и дети очень любят такие спектакли».

На фестиваль также приехали ремесленники со всей страны и из-за рубежа. На прилавках – монастырская выпечка, сладости, целебные травы, посуда, украшения. Для посетителей также пройдут концерты и диалоговые площадки.

Михаил Фархутдинов, организатор фестиваля «Радость»:

«Мы хотим нести слово доброе людям и наши чистые сердца. Проводим множество разных интересных мастер-классов, начиная от лепки из пластилина и заканчивая мозаичным византийским искусством».

Завершится фестиваль «Радость» в Полоцке 15 июня.