Туристы в Абхазии негодуют от организации отеля «Европа»

Россиянке не понравилось, как ее встретили в абхазском отеле «Европа» в Гаграх – на ресепшен дважды выдали ключи к номерам, где уже жили другие люди.

© tourdom.ru

«Тут два корпуса. Один более-менее, другой не достроен, все валяется, лифтов нет… Проблема в том, что мы уже 2 часа носимся с чемоданами по этажам и заходим в комнаты, которые заняты… Там девушка спит, мы ее будим, и она рассказывает, что уже не первый раз такое», – описала ситуацию туристка.

Когда найти свободный номер все же удалось, он оказался грязным, а в душе отсутствовал шланг.

Корреспондент TourDom.ru позвонил в отель, но по указанным на сайте телефонам в субботу никто не ответил. Из группы в соцсети «ВКонтакте» удалось узнать: второй корпус в отеле открылся 1 мая.

Судя по отзывам в соцсетях и карточке на Яндекс Картах, претензии у туристов по поводу недоделок возникают, но решаются.

«Номера новые, уборка каждый день. Заселяйтесь, не бойтесь. Работы ведутся, но в принципе они не мешают», – написала туристка Зоя Матвеева, чей отдых начался 29 мая.

Еще один гость обратил внимание на цену:

«Очень, очень бюджетно. 55 тыс. на двоих с перелетом, трансфером и питанием, баром. Отель новый, отлично расположен. Стыдно придираться за такой бюджет».

Среди плюсов упоминают также наличие подогреваемого бассейна.

Туристам, которые выбирают этот отель, советуют настраиваться на лучшее:

«Нам понравилось. Есть моменты, но обо всем можно договориться».

Ранее «ТурДом» писал, что в продаже появились туры с прямым перелетом в Сухум.