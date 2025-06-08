Пляжи в турецком Бодруме пустуют из-за рекордно высоких цен

Впервые на Курбан-байрам на пляжах Бодрума пусто. На центральных пляжах лежаки пустуют, а отели заполнены не более чем на 60%.

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Пляжи турецкого Бодрума не заполнены целиком из-за высоких цен. Стоимость входа на платные пляжи доходит до 255 долларов с человека.

В Турции объявлены выходные с 5 по 9 июня на фоне мусульманского праздника Курбан-байрам. Многие граждане отправились отдыхать на курорты.

По данным газеты Ekonomim, цены на платные пляжи снова побили рекорд и возросли на 300%: стоимость входа на «люксовые» пляжи Бодрума устанавливают по традиции в евро, в связи с этим вход на некоторые пляжи обойдется в 200-225 евро с человека, на курорте Чешме для входа на пляж нужно потратить депозит в размере 5,5 тысячи лир. На курортах Фетхие, Мармарис и Джунда цены на разумном уровне.

Издание Muğla Postası отмечает, что впервые на Курбан-байрам на пляжах Бодрума пусто. На центральных пляжах лежаки пустуют, а отели заполнены не более чем на 60%.

В основном в Бодрум в этом году прибыли представители турецкой диаспоры из Германии и Нидерландов.

Телеканал Haber Global сообщает, что на улицах турецкого Айвалыка образовались очереди из желающих попасть на греческий остров Лесбос, поскольку с учетом платной визы отдых на греческих островах обходится дешевле.

Ранее туристы раскрыли главное преимущество Абхазии в начале лета.