Активисты в Барселоне придумали новый способ борьбы с овертуризмом

В Барселоне активисты, выступающие против овертуризма, начали намеренно мешать туристам фотографироваться на фоне достопримечательностей. Они пытаются попасть в кадр, испортив его таким образом.

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Популярный блогер-путешественник Кайли рассказала о новом способе борьбы с туристами активистов из Барселоны, протестующих против овертуризма. По словам девушки, они специально стараются попасть в кадр, когда туристы снимают местные достопримечательности.

В подтверждение своих слов Кайли опубликовала видео, снятое на фоне Триумфальной арки. На кадрах видно мужчину, который на протяжении долгого времени стоит прямо в центре арки.

«Я почти уверена, что этот парень стоит здесь специально, чтобы мешать людям фотографироваться», - заявила блогер.

Между тем, активисты используют и более радикальные методы борьбы с туристами. Например, разрушают исторические достопримечательноси, разрисовывая их антитуристическими граффити.

Ранее туристка рассказала о предвзятом отношении к россиянам в Турции. Также сообщалось, что в Гоа стали убирать вывески на русском языке.