«Набор сюрпризов». Туристка побывала в Мексике и описала нюансы брака с местным

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и раскрыла нюансы брака с местными мужчинами. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Мечтаете о жарких чувствах, страстных взглядах и ромкомовских танцах под луной? Поздравляю: муж мексиканец — это именно то! Но вместе с любовью в комплекте идет целый набор сюрпризов, к которым русская душа может быть не готова», — такими фразами описала замужество с латиноамериканцем россиянка.

Автор публикации рассказала, что мексиканцы все время танцуют и поют.

«Утром — сальса, днем — ранчера, вечером — грустные баллады о любви и боли. И все это на всю катушку», — предупредила Ершова.

Кроме того, по ее словам, им тяжело дается русский язык — ничего кроме фраз «привет» и «я тебя люблю» они выучить не могут.

«Это не потому что он ленивый — просто мозг у него танцевально-песенный, а не склоняющий слова в падежах», — предположила блогерша.

Еще одна привычка мексиканцев, о которой рассказала путешественница, — лечить все болезни чаем и витамином С вместо таблеток.

«Витамины и БАДы — да. А все остальное — "пройдет само". Если не пройдет — поможет вера в Марию Гваделупскую», — поиронизировала россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о преимуществах мексиканских мужчин перед соотечественниками. В частности, она отметила, что жители этой латиноамериканской страны любят женщин без стыда и страха.