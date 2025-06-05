Туроператор выплатит туристке 146 тысяч рублей за испорченный отдых

Туристка отправилась на отдых в Египет, однако осталась недовольна условиями пребывания в отеле. По возвращении в Россию она подала претензию к туроператору, а затем направилась в суд.

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Светлана обратилась в туристическое агентство. чтобы купить путевку в Шарм-эль-Шейх для себя и ребенка. Одним из главных критериев выбора гостиницы стало наличие детского аквапарка. А так как отель расположен не на первой линии, важен был и трансфер на пляж.

Прибыв на отдых, женщина обнаружила, что водные горки не работают, а до моря необходимо добираться самостоятельно. Туристка сразу сообщила турагенту о несоответствии условий обещанным, однако ситуацию изменить не удалось.

Вернувшись в Россию, Светлана направила претензию туроператору ООО «ТТ-Трэвел» с требованием снизить цену договора, но безуспешно. Тогда женщина обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском к обеим компаниям и попросила взыскать с них 67 тыс. руб. в качестве компенсации стоимости путевки, 50 тыс. руб. за перенесенные нравственные страдания и штраф – 50% от присужденной суммы.

Суд удовлетворил иск, но снизил размер возмещения морального вреда до 30 тыс. руб. Общая сумма составила 146 482 руб.

Туроператор попытался обжаловать решение, указав на то, что именно турагент не предоставил клиенту достоверную информацию об отеле. Однако Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и не нашел оснований для вмешательства в судебный акт.