Туристы требуют у турагентов цены «как на “Букинге»

Несмотря то что «Букинг» прекратил работу с отелями в России еще 3 года назад, компания продолжает принимать от туристов из нашей страны запросы на бронирование зарубежных гостиниц. Далеко не всегда цены на этой площадке соответствуют ожиданиям, поэтому некоторые пользователи устраивают тендеры – обращаются в турагентства и просят предложить условия получше.

Речь при этом, как правило, идет о дорогих объектах размещения в Европе или на экзотических направлениях – запросы туркомпаниям поступают от весьма состоятельной клиентуры.

Турагенты отвечают – само предположение о «лучших ценах» на «Букинге» и подобных площадках не очевидно. Основатель и гендиректор сети турагентств «А-Клуб» Олег Виноградов напоминает, что глобальные сервисы бронирования берут немалую комиссию с отельеров (от 15 до 25%. – Ред.), кроме того, при оплате картой иностранного банка цена может заметно вырасти из-за не самого выгодного курса конвертации рублей в доллары или евро.

У российских туроператоров давно есть сервисы, способные предложить конкурентные тарифы при бронировании отелей.

Кроме того, туристам надо иметь в виду, что по запросу турагента, отдел по работе с индивидуальными клиентами туроператорской компании может обратиться в интересующий отель напрямую и добиться от партнера хорошей цены.

Главный вопрос для турагентов – как избежать работы вхолостую, ведь один и тот же клиент может отправлять запросы сразу в несколько компаний. Екатерина Бежанова («Онлайнтурс») говорит, что конкуренция только ценой – не лучший вариант удержать клиента. Выиграют агентства, которые обладают экспертизой и могут работать как консьерж-сервис, предлагать допуслуги – индивидуальный трансфер, уникальную экскурсионную программу, составленную под конкретные потребности и т. д. Тогда сравнивать стоимость размещения, «зашитого» в турпакет, с ценой того же «Букинга» будет уже некорректно.

Ранее мы писали, что в рамках прошедшего в конце мая мероприятия Tourdom Camp турагенты активно обсуждали на круглом столе с туроператорами тему возможности бронирования туруслуг через туроператорские компании по возвратным тарифам, как у глобальных агрегаторов.