Япония хочет ввести новое правило для туристов

В Японии всерьез задумались о том, чтобы сделать обязательными страховки для туристов. Местным властям очень не нравится, что большое количество иностранцев выезжает из страны, не оплатив счета за лечение после того, как обращаются за неотложной медицинской помощью. Вопрос об изменениях порядка въезда в страну в ближайшее время может рассмотреть местное правительство, сообщает Kyodo News .

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С проблемой сталкивалось большинство медицинских учреждений. По данным исследований, с долгами перед людьми в белых халатах из Страны восходящего солнца уезжает примерно один из сотни туристов. Что же касается доли иностранцев, игнорирующих добровольное оформление страховок, составляет порядка одной трети от общего количества приехавших в страну.

Озабоченность властей можно понять, ведь сейчас турпоток заметно растет. А оттого увеличиваются и незапланированные расходы. Помимо обязательной страховки, предполагается также передавать данные о должниках в иммиграционную службу, что позволит проводить проверки на недобросовестность при последующих въездах в страну.

Судя по отзывам, большинство российских туристов и сейчас едут в Японию с полисами – рисковать никто не хочет. Новичков, планирующих свои первые поездки в страну и спрашивающих об особенностях оформления виз в профильных чатах, поучают обязательно покупать полисы, несмотря на то что в консульстве и на границе его не требуют.

Уверенности в том, что изменения обязательно примут в этом году, нет – проблема с неоплатами за лечение долгоиграющая. Срезы и исследования по поводу этой тенденции проводились и в 2022-м, и в 2023-м, и в прошлом году.

Если новое требование и введут, то вряд ли получение визы станет сложнее. Разве что чуть дороже для той малой доли россиян, кто пренебрегал. Посмотрели варианты на 10-дневную поездку в июне у разных страховых компаний. «Альфа Страхование» предлагает минимальную страховку с покрытием в 50 тыс. долларов за 2,1 тыс. С покрытием в 100 тыс. и расширенным списком рисков полис обойдется около 4 тыс. «ЕВРОИНС Страхование» предлагает застраховаться на 100 тыс. евро. Минимальный полис обойдется в 3,1 тыс., ну а учитывающий активный отдых, спорт – около 8 тыс. «Т-Страхование» готово обеспечить туриста полисом за 1,4 тыс., правда покрытие при этом будет лишь 35 тыс. евро. При активном отдыхе и потенциальной выплате в 100 тыс. туристу нужно будет заплатить 4,4 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что за первые 3 месяца этого года Японию посетило на 76% больше россиян, чем в тот же период годом ранее.