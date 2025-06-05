Россияне стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж

Россияне стали чаще страховать поездки и имущество — интерес к таким услугам с начала года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом пишут Вести со ссылкой на исследование.

Особенно востребованными стали полисы для выезжающих за границу — их продажи увеличились почти на четверть. В числе популярных опций — защита от несчастных случаев, страхование квартиры, багажа и отмены поездки. Сезон начинается в марте, а пик спроса приходится на август.