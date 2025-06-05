Туристка провела в путешествиях десять лет и назвала самые безопасные страны

Туристка составила список самых безопасных стран для одиноких путешественников. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Passport for Living», на который обратило внимание издание Daily Mail (DM).

© Lenta.ru

Британская тревел-блогерша Зара Эйткен провела последние десять лет в поездках по миру. В блоге она рассказала о местах, в которых ей было комфортно оставаться одной. Одним из лучших вариантов женщина назвала город Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Люди были там очень дружелюбны, я получила огромное удовольствие от тура», — рассказала Эйткен. Она порекомендовала посетить музей Лувр, а также пляж Корниш (Corniche Beach) и напомнила, что гардероб для прогулок должен соответствовать культурным ценностям мусульманской страны.

Вторым в списке идеальных локаций для одиночек туристка назвала муниципалитет Маун в стране Южной Африки — Ботсване. Здесь путешественница советует посетить дельту Окаванго, внесенную в список ЮНЕСКО.

«Такое событие случается раз в жизни: повсюду дикая природа, потрясающие закаты и люди», — сообщила блогерша.

Также лучшими местами для одинокого отдыха туристка назвала город Париж, столицу Исландии Рейкьявик и греческий остров Корфу.

Ранее путешественница из России составила топ-5 курортов для отдыха в Турции. Одним из лучших направлений для бюджетного отдыха с детьми россиянка назвала Аланью.