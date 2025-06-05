На Майорке начали штрафовать туристов

На Майорке вступили в силу жёсткие меры против нелегальной уличной торговли. Теперь под угрозой штрафа оказались и сами туристы — за покупку сувениров, воды или еды с рук им придётся заплатить до 700 евро.

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На испанском курортном острове Майорка вступили в силу новые меры против нелегальной торговли, которые могут неожиданно ударить по туристам. Теперь под санкции попадут не только продавцы, но и обычные покупатели. За приобретение еды, напитков, сувениров или других товаров у уличных торговцев отдыхающим грозит штраф до 700 евро.

Под запрет попали самые привычные покупки — от солнцезащитных очков и подделок брендов до бутылки воды, купленной с рук. Власти Пальмы подчёркивают, что нелегальная торговля наносит вред легальному бизнесу и способствует распространению контрафакта, особенно в сегменте аксессуаров и одежды.

По мнению администрации, борьба с такими нарушениями необходима для защиты экономики региона и интересов официальных предпринимателей. Туристам рекомендуют проявлять осторожность и совершать покупки исключительно в лицензированных торговых точках.

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