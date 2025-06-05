Thai Airways рассматривает запуск рейсов в Россию

Россия остается ключевым направлением для Thai Airways, однако точные сроки возобновления прямых рейсов между Москвой и Бангкоком пока не определены. Об этом заявила глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун в ходе выставки Thailand Travel Mart Plus 2025.

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По ее словам, авиакомпания фиксирует устойчивый интерес со стороны российских туристов, но решение о возобновлении полетов пока находится в стадии обсуждения.

Как пояснила Чиравади Хансаб, заместитель главы ТАТ по европейскому рынку, основная сложность – нехватка самолетов. Однако ситуация может измениться в ближайшие месяцы.

«Thai Airways ожидает пополнение флота, но компания тщательно оценивает рентабельность каждого направления. Россия, безусловно, в поле их внимания», – добавила эксперт.

Прямые перелеты Thai Airways из Бангкока в Москву были прекращены 4 года назад из-за пандемии COVID-19. В тот же период авиакомпания сократила часть своего парка, что осложнило восстановление маршрутов.

Отметим, что разговоры о возвращении Thai Airways на российский рынок происходят с завидной регулярностью. Некоторые специалисты туриндустрии даже прогнозировали, что в 2025 году авиакомпания запустит рейсы из Москвы. Однако пока видимых результатов нет.