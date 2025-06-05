Стало известно, сократит ли Таиланд безвизовый режим для туристов

Власти Таиланда не намерены менять действующие безвизовые правила для иностранных туристов, включая россиян. Об этом заявила глава Туристического управления королевства (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун на международной выставке Thailand Travel Mart Plus 2025 в Чиангмае.

© tourdom.ru

«Все остается без изменений в этом году. Гарантирую, что визовые правила для всех стран останутся прежними. Скорее всего, они не изменятся и в 2026 году», – подчеркнула Киатпхайбун.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном пересмотре безвизового режима. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават поручила профильным ведомствам проанализировать последствия сокращения сроков безвизового пребывания из-за участившихся нарушений со стороны иностранцев. Однако, судя по последним заявлениям, правительство не планирует ужесточать правила.

Сейчас граждане России и ряда других стран могут находиться в Таиланде до 60 или 90 дней без оформления визы. Этот режим остается одним из ключевых факторов привлекательности королевства для туристов.

Эксперты отмечают, что сохранение безвиза поддержит поток путешественников из России, который в последние годы стабильно растет. Официальные данные ТАТ подтверждают, что российские туристы входят в топ-5 самых активных гостей страны.