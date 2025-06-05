Туристы рассказали о предвзятом отношении к россиянам в отелях Турции

Российские туристы все чаще сталкиваются с неприятными ситуациями при обслуживании в турецких отелях, что формирует тревожную тенденцию. Многие отдыхающие отмечают предвзятое отношение персонала к гостям из России. Так, одна из путешественниц Наталья рассказала о знакомой, отдыхавшей в пятизвездочном отеле Melas Lara, где она столкнулась с заметным неравенством в обслуживании.

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Проблемы начались сразу после приезда — в то время как немецким гостям предлагали приветственный напиток и быстро заселяли в номера, россиянам приходилось ждать официального времени заселения в 13:00. Для немцев специально ускоряли уборку апартаментов, а россияне были вынуждены переодеваться в уборных, тогда как немцам предоставляли отдельные комнаты для переодевания.

Кроме того, немецким туристам дарили комплименты от отеля — рахат-лукум, который оставляли на прикроватных тумбочках после уборки и при заселении, тогда как россияне такого внимания не получали. Подобные рассказы подтверждают и другие российские путешественники, отмечающие, что владельцы турецких отелей зачастую проявляют особое отношение к гостям из Германии.

В целом россияне остались довольны качеством обслуживания, чистотой номеров и состоянием пляжа, но видимые привилегии в адрес других туристов оставили у них неприятный осадок, передает «Амурполит».

На юге Турции 3 июня произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 2:17 по московскому времени недалеко от курорта Мармарис. В результате пострадали 69 человек, а также погибла девочка. Стоит ли российским туристам отменить отдых в Турции после землетрясения, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.