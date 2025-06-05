«Остается только посочувствовать». Блогер описала одну особенность Германии

Российская тревел-блогерша пообщалась с подругой из Германии и узнала о странных особенностях налоговой системы этой страны. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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«Некоторые налоги здесь настолько странные, что нам, россиянам, остается немцам только посочувствовать», — такими словами описала автор свои впечатления.

Например, в некоторых муниципалитетах Германии существует налог на дождь.

«Он взимается с владельцев частных домов за отвод с их участков дождевой воды через общественную канализацию», — пояснила путешественница.

Кроме того, владельцы собак тоже делают взносы. Для обычных пород налог составляет 90-120 евро в год (8-10 тысяч рублей), а хозяева питомцев опасных пород платят 600-900 евро (54-81 тысяч).

Ранее эта же россиянка рассказала, почему не смогла бы жить в Германии. Она отметила нездоровую тягу местных жителей к порядку и контролю.