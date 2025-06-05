Туристы из Екатеринбурга ждали вылета в Анталью десять часов

Рейс авиакомпании AZUR air из Екатеринбурга в Анталью задержался на 10 часов. ZF 837 должен был отправиться в 01:30, а а вылетел в 11:57 (09:57 мск).

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Вылета ожидали 336 пассажиров. Обстановка в аэропорту, судя по сообщениям местных СМИ, периодически накалялась. Туристы жаловались на духоту и отсутствие информации.

«Сказали, что сломался самолет и ждут запчасть из Москвы. Пассажиры просто в шоке. В Кольцово полный треш!» – рассказал один из пассажиров.

В компании AZUR air не стали комментировать слухи про запчасть, отметили лишь, что задержка произошла по техническим причинам.

«Авиакомпания была вынуждена перенести рейс ZF-837 для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна. К утру она была завершена», – сказал TourDom.ru представитель перевозчика.

Он добавил, что на время ожидания вылета всем пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами – прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

Ранее мы написали, что вылет самолета AlMasria в Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга задержался больше чем на сутки. При этом вынуждены были провести лишние часы в Египте и те туристы, которые возвращались с отдыха, – их временно расселили в отеле. Причина – неисправность воздушного судна.