Чем этногородок в Кыргызстане привлекает туристов

В Таласской области Кыргызстана обновили березовую рощу. Там открыли этногородок для туристов. Об его особенностях рассказывает корреспондент «МИР 24 Аида Аматбекова.

Площадь Таласской березовой рощи 170 гектаров. Она считается одной из самых крупных в стране. Сегодня это памятник природы и точка притяжения туристов. Среди деревьев установили юрты. Многие из них с историей.

«Я специально искала такие юрты, с настоящими туш кийизами. Хотелось, чтобы туристы не просто отдыхали, а соприкасались с культурой, поделилась владелица этнокомплекса Гульзат Сарыбагышева.

Кроме юрт, есть беседки с тапчанами, зоны для пикников и рыбалки. Пожарить улов можно прямо на месте.

«Мы уже не первый раз приезжаем. После школы остаемся поиграть в волейбол. В селе таких площадок нет, поэтому сюда приходим с ребятами, рассказала жительница Таласской области Улара Асанкулова.

Любители дикого отдыха могут поставить палатку. Рядом можно собирать ягоды и грибы.

«Мы раньше не ценили это место, мало приходили, хотя роща рядом с нашим селом. Затем узнали, что туристы сюда часто начали приезжать, и мы подумали, если к нам приезжают за тысячи километров, то почему мы сами тут не отдыхаем? Здесь волшебно.

Приезжают в рощу и те, кто когда-то, в советские годы, сажал здесь деревья. Они начали появляться в поле еще в 1970-е.