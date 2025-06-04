Этногородок в березовой роще в Таласской области Кыргызстана стал местом притяжения туристов

Mir24.TV

В Таласской области Кыргызстана обновили березовую рощу. Там открыли этногородок для туристов. Об его особенностях рассказывает корреспондент «МИР 24 Аида Аматбекова.

Чем этногородок в Кыргызстане привлекает туристов
© globallookpress.com

Площадь Таласской березовой рощи 170 гектаров. Она считается одной из самых крупных в стране. Сегодня это памятник природы и точка притяжения туристов. Среди деревьев установили юрты. Многие из них с историей.

«Я специально искала такие юрты, с настоящими туш кийизами. Хотелось, чтобы туристы не просто отдыхали, а соприкасались с культурой, поделилась владелица этнокомплекса Гульзат Сарыбагышева.

Кроме юрт, есть беседки с тапчанами, зоны для пикников и рыбалки. Пожарить улов можно прямо на месте.

«Мы уже не первый раз приезжаем. После школы остаемся поиграть в волейбол. В селе таких площадок нет, поэтому сюда приходим с ребятами, рассказала жительница Таласской области Улара Асанкулова.

Любители дикого отдыха могут поставить палатку. Рядом можно собирать ягоды и грибы.

«Мы раньше не ценили это место, мало приходили, хотя роща рядом с нашим селом. Затем узнали, что туристы сюда часто начали приезжать, и мы подумали, если к нам приезжают за тысячи километров, то почему мы сами тут не отдыхаем? Здесь волшебно.

Приезжают в рощу и те, кто когда-то, в советские годы, сажал здесь деревья. Они начали появляться в поле еще в 1970-е.

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