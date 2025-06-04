Если вы оказались в столице Албании всего на сутки, день стоит начать с пешеходной прогулки по центру города. Это лучший способ почувствовать атмосферу Тираны и заметить детали – вроде светофоров с гербом страны.

Затем можно отправиться в музей Bunk’Art – бывший коммунистический бункер, превращённый в современное арт-пространство. Основной музей находится за городом, но есть и Bunk’Art 2 прямо в центре. Он меньше по размеру, но не менее впечатляющий — идеальный вариант, если не хочется тратить время на дорогу.

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После музея вернитесь на площадь Скандербега – центральную площадь с оперным театром и Национальным историческим музеем. Обязательно загляните и в пирамиду Тираны – странное, но знаковое сооружение, которое стало символом города. Завершить день можно в районе замка Тираны, где сегодня расположены уютные кафе и дизайнерские магазины в исторических стенах.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.