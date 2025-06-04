Названа стоимость отдыха в белорусских санаториях

В Нарочанском крае, этой природной жемчужине Беларуси, оздоровительный сезон стремительно набирает темп: в местных санаториях и домах отдыха уже полно отдыхающих. А ведь лето только начинается. Что нового предлагают местные здравницы, какие впечатления у гостей? Ответы искали журналисты союзных СМИ - участники пресс-тура, организованного Управлением делами Президента Беларуси и Национальным пресс-центром.

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Санаторий "Сосны" - один из старейших на Нарочи. Название он получил от корабельных сосен, как в Юрмале, окаймляющих огромное озеро, цветом и мелководьем также напоминающее Балтику. Благодаря безупречному сервису здравница популярна далеко за пределами Беларуси, здесь с удовольствием провели отпуск космонавты Валентина Терешкова, Марина Василевская, Олег Новицкий. А с недавних пор санаторий предлагает отдыхающим поселиться в новом корпусе.

В 2024 году санаториями Беларуси внедрены 83 новые медпрограммы и более 150 процедур

- Очень впечатляюще, - делится мнением с "СОЮЗом" отдыхающая из Москвы Наталья Зоря, топ-менеджер крупной фирмы в сфере связи и информационных технологий, - настоящий европейский уровень. Бывала и в Турции, и на Бали, но вот уже много лет предпочитаю для перезагрузки нарочанские "Сосны". Искреннюю приветливость персонала отмечаешь с первых шагов.

И никакого дискомфорта от перемены часовых поясов, изнуряющей жары, это очень важно для жителей средней полосы России.

Заместитель директора по лечебной части Ольга Севастьян дополняет: наряду с жилым корпусом полностью обновился и лечебный, установлено новое оборудование. Нам продемонстрировали, как получать гидромассаж и традиционным, и сухим способом, лежа в ванне в легкой одежде на специальной мембране. На страже здоровья пациентов 11 докторов разной специализации и полсотни медсестер. Не буду утомлять читателя длиннющим перечнем процедур, которые в санатории могут предложить для оздоровления. Отметим лишь, что, например, лечебную грязь доставляют из крымских Сак. За год на обновление санатория израсходованы внушительные 36 млн белорусских рублей!

У санатория "Приозерный" свои козырные фишки. Это и замысловатая площадка для гольфа, и напоминающие лунные модули коттеджи для жаждущих уединения. На пляже в душ подается подогретая вода. О SPA-центре красноречиво говорит внушительная экспозиция дипломов и грамот. Перечислю лишь названия комнат, где можно испытать незабываемые ощущения: песчаная, янтарная, восковая, снежная… А массажисты прошли обучение в Таиланде, Китае.

- Уникальная минеральная вода из наших источников используется в составе лечебных процедур для приема внутрь, в ваннах, бассейнах, - дополняет заместитель директора санатория по лечебной части Галина Тихонович. - Нашу лабораторию полностью обновили оборудованием самых продвинутых брендов. У каждого доктора есть аппарат УЗИ, другой инструментарий. Многие к нам приезжают подлечиться под конкретного доктора.

28 тысяч мест насчитывает санаторная сеть Беларуси, в минувшем году она приняла около 1,6 млн отдыхающих

Отдыхающий из Санкт-Петербурга Андрей Эдуардович отмечает и другие достоинства санатория:

- Я здесь уже шестой раз и не перестаю приятно удивляться качеству услуг, гостеприимству. Обычно приезжаем с сыном на 10-12 дней на своей машине, благо место на парковке отдыхающим предоставляется бесплатно. И в целом Беларусь, в которой много раз бывал в командировках, люблю и уважаю, тем более что никаких трудностей в пересечении границы, общении, оплате услуг с помощью карты МИР не возникает.

Сколько такой отдых стоит? В санаториях, где проходил пресс-тур, - 220-270 белорусских рублей с человека в сутки в стандартном номере (но есть и люксы, коттеджи и т.д.). Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский считает, что стоимость отдыха в белорусских санаториях вполне конкурентна: