Как туристам с комфортом долететь из Москвы в Бодрум и Даламан

Турагенты наблюдают высокий спрос на перевозку в бизнес-классе на маршрутах из Москвы в Турцию. Особый дефицит на рейсах в Бодрум и Даламан. Редакция выяснила, какие есть варианты.

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Прямой перелет из Москвы на курорты Эгейского побережья Турции в бизнес-классе возможен на рейсах «Аэрофлота». В Бодрум и Даламан нацперевозчик выполняет по два ежедневных рейса, на каждом из самолетов – это Boeing 737-800 – есть бизнес-класс.

Улететь в Бодрум в субботу, 7 июня, можно рейсом в 01:15 (осталось одно место). На другом самолете, в 07:45, кресла в бизнесе уже закончились. Стоимость перелета one way варьируется от 90 до 326 тыс. руб., в зависимости от дня вылета. Билеты в обе стороны с 8 по 16 июня можно купить за 275 тыс.

На маршруте из Москвы в Даламан кресла в бизнес-классе на два ежедневных рейса «Аэрофлота» доступны по цене от 71 тыс. руб. В субботу билет обойдется дороже – в 112 тыс. А round trip с 8 по 16 июня можно заказать за 170.

Еще один вариант прямого перелета в бизнесе в Бодрум – на борту BlackJet авиакомпании AZUR air. Boeing 757-200 в бизнес-компоновке будет летать из Москвы на курорт в течение всего летнего сезона. Билеты в обе стороны на сайте перевозчика предлагаются за 907 тыс.

Что касается Turkish Airlines, то в рамках пакетных туров рейсы в Даламан и Бодрум выполняются в односалонной компоновке. Тем не менее забронировать бизнес можно, выбрав регулярные вылеты и соответствующий класс обслуживания, правда это будут стыковочные варианты, с пересадкой в Стамбуле.

Например, по данным сайта турецкой авиакомпании, в ближайшую субботу можно улететь из Внуково в аэропорт Милас (Бодрум) за 177 тыс. руб., выбрав рейс TK 418 в 14:30. Общее время в пути составит 7 часов, из них 1,5 уйдет на стыковку. Это один из оптимальных по цене и длительности вариантов. Билеты round trip в июне стоят 304 тыс.

По тем же тарифам можно забронировать и места в Даламан. Если отправиться из Москвы тем же рейсом TK 418, пересадка в Стамбуле займет 2 часа, а общее время полета – 7,5.

Очевидно, дефицит бизнес-класса на рейсах в Бодрум и Даламан связан прежде всего с недостаточным предложением со стороны авиакомпаний. В отличие от наиболее массового направления – Антальи – вылеты на курорты Эгейского побережья Турции выполняются ограниченным числом самолетов.