Какие страны выбирают россияне для летнего отдыха в 2025 году

Турция остаётся главным направлением для российских туристов этим летом — туда планируют отправиться более половины застрахованных путешественников. На втором месте по популярности — Россия, а на третьем неожиданно оказался Вьетнам.

© runews24.ru

Летом 2025 года российские туристы чаще всего будут отдыхать в Турции — к такому выводу пришли специалисты «Ингосстраха» после анализа статистики продаж страховых полисов. Около 51% клиентов оформили страховку именно для поездки туда. На втором месте осталась Россия, где планируют провести отпуск 15% путешественников, а на третьем неожиданно оказался Вьетнам с долей в 4%. Также в числе популярных направлений — Франция, Италия и Испания.

Интересно, что год назад список был иным: тогда россияне чаще выбирали Турцию (35%), Египет (23%) и ОАЭ (12%). В топе также были Таиланд и внутренний туризм.

Наименее популярными направлениями нынешним летом стали Эфиопия, Гонконг, Ливия, ЮАР и Тайвань. В прошлом году в списке «экзотических аутсайдеров» значились Дания, Мьянма, Кения, Камбоджа и Тунис.

Напомним, что стоимость поездки в Дагестан выросла на 13%. Укажем, что путешественница рассказала о предвзятом отношении к туристам из России в Турции.