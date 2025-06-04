Почему россиянам отказывают в визе чаще всего

Главной причиной отказа россиянам в визе для путешествий назвали недостаточный доход — с этим столкнулись 18 процентов заявителей, опрошенных экспертами. Такую аналитику приводит онлайн-сервис для поиска и бронирования туров Onlinetours, их исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

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При этом 15 процентов респондентов заявили, что им не давали визу из-за ошибок в документах, а у 12 процентов причиной было отсутствие брони отеля. Также 10 процентов опрошенных столкнулись с подозрениями в нелегальной миграции.

Кроме того, 41 процент туристов признались, что, если визовый процесс окажется слишком сложным, они откажутся от поездки.

«Особенно это касается стран Шенгенской зоны, США и Великобритании — именно эти направления чаще всего называют "не стоящими" хлопот», — сообщила пресс-служба Onlinetours.

Однако 59 процентов участников сообщили, что продолжат бороться за разрешение на въезд в интересующую страну.

Ранее эксперты рассказали российским туристам, которые запланировали отдых во Франции, на каких условиях им могут отказать во въезде. Они уточнили, что на сайте ЕС появились новые данные, касающиеся паспортов без биометрии.