РСТ отреагировал на совет российским туристам воздержаться от поездок в Турцию

Российский союз туриндустрии намекнул, что эпидемиолог Геннадий Онищенко не совсем компетентен в вопросе рекомендаций, куда ехать, а куда не ехать туристам. Чуть раньше академик РАН сказал, что вирус Коксаки летом распространен в Турции и от поездок в эту страну гражданам РФ следует воздержаться.

В РСТ рекомендовали проверять источники информации и доверять лишь официальным данным. Союз утверждает, что страховые компании не отмечают обращений, связанных с вирусом Коксаки в текущем сезоне.

Наибольшее число страховых случаев связано с ЛОР-заболеваниями, проблемами ЖКТ и спортивными травмами, цитирует РСТ Shot.