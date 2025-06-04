12 лучших пляжей Турции

Выбрали 12 живописных мест для релакса у моря.

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Пляжи в Турции – это особые уголки отдыха, где чувствуешь себя полностью оторванным от забот. Вволю наслаждаешься близостью тёплого моря, ступаешь по мягкому песку и любуешься местными живописными пейзажами.

Пляжи Олюдениз

Небольшой курортный посёлок Олюдениз известен далеко за пределами страны. У него выгодное географическое положение, и он находится на юго-западе Турции, где сходятся воды Средиземного и Эгейского морей. Расположился посёлок в провинции Мугла, в 15 км от города Фетхие. Там начинается прибрежная зона, разбитая на три знаменитых пляжа. В основном пляжи песчано-галечные.

Это пляж Бельджекиз. Он считается муниципальным – и растянут почти на 1,5 км. Пляж Бельджекиз – бесплатный, его поверхность в основном покрыта галькой. Правда, в восточной части встречается песок. Спуск в море довольно крутой, на дне нередко попадаются крупные камни.

Днём порой поднимаются высокие волны, накатывающие на берег. На территории пляжа есть раздевалки и душ с пресной водой. Заметим, что названные услуги бесплатны. В центре Бельджекиз расположен причал прогулочных яхт и судов. Для отдыхающих, увлекающихся водными видами спорта, есть целый комплекс развлечений: катание на катамаранах, «бананах» и гидроциклах. Можно полетать на параплане.

Пляж Голубая лагуна также входит в курортный посёлок Олюдениз. Он находится в окружении холмов, среди кедров и гранатовых деревьев. Пляж считается символом региона, его длина составляет около 1 км. В морских водах побережья можно часто встретить черепах, стайки мелких рыб и даже мурен.

В Голубой лагуне Олюдениза ощущается единение с природой. Поверхность пляжа представляет собой любопытное чередование: мелкая галька, песок и травянистые участки.

Вход в воду пологий, удобный – и глубина начинается примерно с 6 метров. Бо́льшая часть пляжа Голубая лагуна поделена на отельные комплексы. Это доставляет отдыхающим небольшие проблемы: там нельзя устанавливать пляжный зонтик и стелить полотенце. Но на пляже за определённую плату практикуют аренду шезлонгов и зонтиков. Голубая лагуна входит в состав природоохранного парка. Поэтому там почти нет водных развлечений. На территории пляжа разбросаны кафе и рестораны.

Ещё один пляж Олюдениза – Кидрак. Он буквально окружён сосновыми лесами, и аромат смолы чувствуется на каждом шагу. Пляж Кидрак растянут в длину на 400 м. Окружающие его дугой горы сделали некоторые участки территории узкими.

Поверхность пляжа состоит в основном из песка, но в южной части встречаются крупная галька и камни. К сожалению, заход в воду обрывистый и неровный, глубина резко нарастает. Для купания нужно использовать специальную обувь.

Среди сосен расположены несколько кабинок для переодевания, туалет и душевая. Также есть пункт проката: за небольшую плату можно воспользоваться лежаками и зонтами. Киоск, где пожелаете купить прохладительные напитки и мороженое, к сожалению, работает с перерывами.

Для тех, кто увлекается водными видами спорта, на пляже открыт дайвинг-центр. Особый интерес для туристов представляет Дoлина бабочек – одна из достопримечательностей Кидрака. До неё обычно добираются по воде.

Пляж Чалыш

Общественный бесплатный пляж Чалыш (другое название Калис) расположен в Фетхие, заповедной зоне, где обитает каретта – редкий вид черепах. В южной части находятся пруды, которые считаются настоящим домом для 250 видов водоплавающих птиц.

Береговая полоса пляжа тянется вдоль Эгейского моря почти на 5 км. Поверхность Чалыша состоит из песка, смешанного с мелкой галькой. Вход в море пологий, и глубина набирается плавно. Мелководье у берега и оградительные буйки делают пляж любимым местом для отдыха с детьми.

В перечне услуг – душ, кабинки для переодевания, туалеты. Также на территории пляжа работает пункт проката шезлонгов и зонтиков. В южной части Чалыша расположен небольшой аквапарк. За плату можно арендовать байдарку или катер. Местный бар держит свои двери открытыми до самой ночи. Там нередко устраиваются дискотеки.

Пляж Клеопатры

Один из самых популярных уголков отдыха, который ежегодно привлекает тысячи туристов, расположен в северо-западной части острова Седир. С ним связана одна из местных легенд, рассказывающая о том, как римский полководец Марк Антоний воздвиг для царицы Клеопатры роскошный пляж. По её же капризу сюда завозили белоснежный египетский песок.

Длина пляжа Клеопатры — около 3 км. Его поверхность покрыта мягким, мелкозернистым песком. Вход в море постепенный, без резкого нарастания глубины. Пожалуй, по этой причине пляж Клеопатры считается наиболее благоприятным местом для отдыха с детьми.

Вход на его территорию – бесплатный. Однако за прокат пляжного инвентаря нужно заплатить. Кабинки для переодевания, туалеты, а также душ входят в перечень необходимых услуг. Там есть детские и спортивные площадки, теннисные корты и дайвинг-центр. На острове Седир располагаются несколько ресторанов и кафе, где можно отведать блюда национальной кухни.

Пляж Изтузу

Он находится на юго-западном побережье Турции, в провинции Мугла. Изтузу называют «Черепашьим пляжем», и купаться там нужно осторожно. К примеру, с мая по октябрь существуют ограничения: в это время черепахи каретта откладывают яйца.

Песчаная полоса пляжа растянута более чем на 4 км. Северная часть Изтузу покрыта мягким песком, в центре – мелкой галькой, на юге встречается песок, перемешанный с камушками. Заход в воду пологий, а дно чистое – без присутствия ракушек.

Примечательно, что пляж расположен в бухте и отдыхающих не беспокоят морские волны. Он считается бесплатным, но нужно обязательно платить за парковку, аренду лежаков и зонтиков. Экскурсии на лодках, рыбалка и охота на синего краба являются любимыми развлечениями туристов. На пляже есть несколько передвижных кафе и киосков.

Пляж Капуташ

Он находится на южном побережье страны, в Анталье. Многие отдыхающие называют пляж Капуташ лучшим в Турции. Этот уголок отдыха по воле природы запрятан в бухте и окружён горами. Там чувствуется особая атмосфера спокойствия и отрешённости от земной суеты.

Длина пляжа составляет всего-то 400 м. Поверхность Капуташа в основном песок, хотя ближе к морю встречается мелкая галька. Заход в воду удобный, и специальная обувь не требуется. Но примерно через 10 метров начинается нарастание глубины.

Пляж Капуташ – платный, как и зонты, лежаки и прочие услуги. Здесь можно заняться снорклингом. Правда, из-за подземных источников вода довольно холодная. На территории пляжа есть кафе.

Пляж Ичмелер

Расположен в провинции Мугла, среди сосновых лесов и холмов с густой зелёной растительностью. Пляж Ичмелер тянется вдоль побережья Эгейского моря на 1 км. Его поверхность покрыта мягким светло-золотистым песком. Спуск в море ровный, без потери глубины, и там в высокий сезон всегда работают спасатели.

Вход на Ичмелер – свободный, но за аренду шезлонгов, зонтиков и другие услуги нужно платить. Душевые, туалеты, раздевалки есть на каждом шагу. Для любителей водных видов спорта работают пункты проката катамаранов, каяков. Рестораны, бары и кафе разбросаны по всему побережью. Двери этих заведений открыты даже ночью.

Пляж Патара

Входит в состав природоохранного заповедника и археологического парка в Анталье. По этой причине вход на территорию – платный. Песчаная коса длиной в 18 км – это и есть пляж Патара, самый длинный в Турции.

Одна из его особенностей – ползучие дюны, влияющие на местный климат. Добавим сюда и редкую растительность. На пляже в летний сезон стоит невыносимая жара. Поверхность Патары покрыта мягким светло-серым песком. Вход в море пологий, глубина нарастает плавно, зона безопасности отмечена буйками.

Пляжное оборудование предоставляется в аренду за плату. Приносить свои зонты запрещено: можно разрушить черепашьи гнёзда. На территории есть раздевалки, туалеты и душ. Там нет водных развлечений. И чтобы пообедать, нужно отправиться в деревню Гелемиш.

Пляж Чиралы

Входит в состав национального парка «Бейдаглары» Антальи. Чиралы — пляж, который славится уникальной флорой и фауной. К примеру, этот участок длиной в 3 км является зоной размножения морских черепах логгерхед.

Его территория утопает в лесах, где растут рожковое дерево, кедр, мирт, сандал, тамариск. Поверхность пляжа покрыта галькой, иногда встречается крупный песок. Каменистый заход в море создаёт трудности, поэтому лучше купаться в специальной обуви. На пляже нет удобств и развлечений. Зато можно в уединении любоваться окружающей природой и не слышать людского шума.

Пляж Коньяалты

Находится в западной части Антальи. Пляж Коньяалты протянулся вдоль Средиземного моря на 7 км. Его поверхность представляет собой песок, смешанный с галькой. Вход в очень чистые воды пологий, постепенный, и в высокий сезон постоянно дежурят спасатели.

Коньяалты считается общественным пляжем, вход на его территорию – бесплатный. За аренду шезлонгов и зонтиков придётся заплатить. Из удобств стоит отметить наличие на пляже раздевалок, туалетов и душевых. Помимо водных лыж, катания на каяках, есть и другие развлечения. Например, можно взять напрокат велосипеды и электросамокаты. На красивой набережной раскинута сеть ресторанов, баров. И даже есть детское кафе.

Пляж Лара

Расположен в восточной части Антальи. Пляж Лара растянут вдоль береговой линии почти на 3 км. Его поверхность покрыта мелким мягким песком. Заход в море пологий и плавный, нет резкого нарастания глубины.

Пляж Лара считается общественным. Вход на его территорию – бесплатный, однако за аренду шезлонгов и зонтиков надо платить. Вдоль песчаной полосы находятся пункты проката спортивного инвентаря, а также раздевалки, душевые и туалеты.

Из развлечений очень популярны у отдыхающих парасейлинг и снорклинг. На территории пляжа Лара есть множество ресторанов и кафе. Чуть выше на набережной расположены киоски с лёгкими закусками, напитками и мороженым.