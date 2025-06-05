Авиабилеты Turkish Airlines предлагают на «Авито» с подозрительной скидкой

На «Авито» туристов завлекают объявлениями в стиле «Помогу оформить билеты Turkish Airlines со скидкой 10% на любые даты», «Билеты S7 по цене авиакомпании, без сборов». Можно ли пользоваться услугами, предлагаемыми на сайте?

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Специалисты турбизнеса – участники редколлегии «ТурДома» напомнили: на билетах турагенты сейчас не зарабатывают, поскольку авиакомпании не выплачивают комиссий. Поэтому предложение дать скидку от стоимости билета на сайте перевозчика выглядит подозрительно.

Продавать места на рейсах ниже официального тарифа могут, в частности, пассажиры, имеющие ваучер от авиакомпании с определенным сроком действия. Другой возможный вариант – когда у продавца есть карта иностранного банка. В этом случае он может предложить билет немного дешевле, чем он стоит на российских агрегаторах.

Корреспондент TourDom.ru обратился к продавцу на «Авито» с просьбой продать недорогие билеты на Turkish Airlines, но ответа не получил.

У российских авиакомпаний билеты на таких условиях могут продавать и так называемые статусные пассажиры, у которых лишние мили. Чаще всего это вахтовики или часто летающие в командировки.

«Перелет им оплачивает работодатель, и они стараются выбирать одну авиакомпанию, чтобы накапливать мили. Они имеют срок действия, а оплатить ими можно билеты и допуслуги кому угодно, не только себе, – говорит участник редколлегии “ТурДома” Юлия Фролова. – Например, в S7 1 руб. равен 2,32 мили».

Однако среди авторов объявлений могут встречаться и мошенники.

«Попросят деньги на карту, а в ответ пришлют какой-нибудь фантик», – предположил директор турагентства «Дешево Тревел» Александр Руднев.

Кроме того, возможен «кардинг», когда билеты или проживание в отеле оплачиваются ворованной картой.