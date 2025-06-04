Эпидемиолог призвал россиян не посещать Турцию

Вирус Коксаки, которым преимущественно болеют дети, распространен на территории Турции в летний период. От поездок в эту страну россиянам следует воздержаться, сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Скажу, что несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передается через воду, пищу, грязные руки. Кстати, заболевают этим вирусом чаще всего дети до десяти лет", - сказал он.

Онищенко добавил, что вирус опасен тем, что может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы.

Ранее в телеграм-каналах начали распространяться сообщения, что россияне, отдыхающие в Турции, столкнулись с вирусом Коксаки.