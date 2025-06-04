Гвинея может стать безвизовой для россиян

Существует реальная возможность введения Гвинеей безвизового режима для россиян при увеличении туристического потока. Об этом заявил ТАСС посол России в Гвинее Алексей Попов.

"Могу сказать, что на сегодня между Россией и Гвинеей есть двустороннее соглашение, в соответствии с которым по дипломатическим и служебным паспортам мы летаем друг к другу без виз. Конечно, при увеличении потока наших туристов есть реальная возможность договориться о безвизовых полетах, пребывании здесь первоначально, может быть, на какой-то ограниченный срок, а потом более длительный", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Гвинея - государство в западной части Африканского континента. В последнее время все больше туристов прибывают в Гвинею для экзотического отдыха на берегу Атлантического океана. Популярными местами для отдыха являются столица Гвинеи - Конакри, а также островная группа Иль-де-Лоос.