«Жизнь очень тяжелая». Туристка побывала в Северной Корее и описала увиденное

В 2025 году Северная Корея впервые с начала пандемии стала пускать западных туристов. Однако многочисленные публикации иностранцев, которые делятся честным мнением об обстановке в самой закрытой стране, не понравились КНДР. В соцсетях путешественники удивлялись плохому качеству дорог, отсутствию интернета и строгой слежке за тургруппами, после чего власти страны решили приостановить развитие зарубежного туризма. Тем не менее эти ограничения не касаются россиян — им все еще можно посетить Северную Корею по визу в составе туристической группы. Так сделала корреспондентка «Ленты.ру» и поделилась своими наблюдениями.

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«Это не похоже на все то, что я видела до»

Путешественница из Москвы Валентина отправилась в поездку по Северной Корее с супругом в составе туристической группы. Девушка поделилась, что посетила уже около 30 стран, но такого не видела никогда. По словам россиянки, она пересмотрела множество блогов и статей про КНДР, чтобы подготовиться к отпуску, однако в реальности увиденное превзошло все ожидания.

«Часть блогеров восхищаются всем и не видят ничего плохого, показывают только хорошее. Другая часть рассказывает, что там ужасный ужас. Мне же самой показалось, что жизнь там очень и очень тяжелая, даже несмотря на то, что нам старались показать все самое лучшее и водили только по "правильным" улицам», — отмечает москвичка.

Маршрут заранее был спланирован организаторами — никаких достопримечательностей самостоятельно увидеть было нельзя, ходить везде можно только с гидом, но Валентина все равно обращала внимание на то, как живут простые люди. Наблюдение за их бытом вызывало у девушки гнетущее чувство, ей постоянно было жалко северокорейцев

«В особенности это касается крестьян. Мы видели их, когда выезжали за город и проезжали по полям. Они практически полностью работают вручную, потому что в стране нет бензина. На полях люди трудятся с плугом, запрягают туда волов, быков. Это дикость, потому что природа как бы против того, чтобы там что-то высаживали. Там практически везде глинистая почва, очень много песчаных земель. Как там вообще что-то растет? Это непостижимо», — удивилась путешественница.

Россиянка добавила, что практически все в КНДР работают без спецтехники — рвут траву на городских газонах руками, собирают камни вдоль рек руками, в реках (по крайней мере, в деревнях) одежду тоже стирают руками. При этом жизнь в различных поселениях Валентина сравнила с «приписным крестьянством», поскольку людям, чтобы выехать оттуда в город, требуются специальное разрешение и весомая причина.

«Все, с кем мы общались, были подставными»

Москвичка считает, что все люди, с которыми разрешалось общаться туристам, были подставными, поскольку они говорили заученными фразами. С такой ситуацией она столкнулась даже в православном храме, построенном в столице Пхеньяне в знак дружбы с Россией.

«Там есть батюшка и диакон, один получил свой чин в Хабаровске, другой — в Москве. Что их ни спроси, они говорят одно и то же — что все это благодаря нашему вождю. Никакой духовности у них нет. А когда мы были в буддийском храме в горах Мехян, нам тоже устроили показательное выступление: рассказали, что там живут монахи и что они занимаются буддизмом. Но мы уверены, что как только мы уехали, эти монахи переоделись в обычную одежду и пошли по своим делам», — делится путешественница.

Во время экскурсий гиды разрешали туристам подходить и общаться с якобы обычными жителями, однако Валентину насторожило, что все они хорошо говорили по-английски. Она подчеркнула, что скорее всего это не случайные люди. Да и говорили они такими же заученными фразами — что у них все есть благодаря их вождям и это не просто вожди, а их отцы, перед которыми они преклоняются.

«Один из наших экскурсоводов как-то сказал, что они как маленькие дети держат за руку вождя и не спрашивают, куда идти. Потому что их отец всегда все знает — что должно произойти, где их направление, куда движется страна. Я подумала, это интересное сравнение с маленькими детьми. Мне действительно показалось, что они воспринимают все как маленькие дети», — рассказала девушка.

Когда Валентина спрашивала у местных, можно ли им выезжать за границу, они все как один отвечали положительно и добавляли, что они сами не хотят никуда ехать, поскольку их страна — лучшая в мире, и им приятнее изучать ее, нежели выезжать куда-то еще.

Свобода туристов в стране полностью ограничена — группу будут водить только по заранее обговоренным локациям. Во многих местах нельзя фотографировать и снимать. Группу, с которой была москвичка, сопровождали два гида и один наблюдатель

«Мы не знали, кто он, и назвали его чекистом. Нам, конечно, сказали, что это просто студент, но возраст-то был у него совершенно не студенческий. Кроме того, он был одет в деловой костюм и постоянно что-то записывал», — смеется Валентина.

Туристов селят на отдельный остров, а в номерах стоят прослушки

Отель, в который заселили тургруппу, находился на отдельном острове, Они шутили, что это сделано для того, чтобы гости страны никуда не сбежали. Выходить из гостиницы можно было только на крыльцо, где были припаркованы экскурсионные автобусы. Но в самом отеле было достаточно развлечений — боулинг, бильярд, теннис, массажный салон, продуктовые магазины, парикмахерская, сувенирные лавки и прочее. Все, чтобы постояльцам не было скучно вечером после экскурсий.

Однако, по словам Валентины, каждый день они возвращались в гостиницу без ног, поэтому им не хотелось уже ничего. Программа была очень насыщенной.

«За эти пять дней нас просто загоняли. С утра до ночи мы куда-то постоянно бежали. И эта фраза «пали-пали» — по-корейски «быстрее-быстрее» — звучала на каждом шагу. Нам практически нигде не разрешали останавливаться, чтобы мы не увидели что-то лишнее, все время в спешке», — Валентина о насыщенности программы в Северной Корее.

На одной из экскурсий, во время подъема на Монумент идей чучхе, который вздымается высоко над Пхеньяном, девушка заметила бедные районы. Она увидела район с одноэтажными бараками, обнесенный высоким забором и похожий на гетто. Однако гиды не разрешали смотреть в ту сторону и все время пытались отвлечь внимание туристов.

Также в отельных номерах стояли огромные тумбы, замаскированные под радио, однако никаких волн они не ловят. Если же взглянуть за этот «радиоприемник» с другой стороны, видно, что там торчит множество проводов. Специалисты считают, что это один из инструментов прослушки.

Страна очень бедная, но зато чистая

Валентину также поразило, что квартиры в Северной Корее выдает только государство. Ни кредитов, ни ипотек в стране нет. Люди получают их, когда женятся или если строят карьеру. При этом все образование в стране бесплатное. Однако, если студент учится плохо, то профессию за него выбирает партия, а если учится хорошо — он сам может выбрать, где работать.

Выглядят северокорейцы достаточно просто и одинаково. Женщины практически не носят украшений и говорят, что главная драгоценность для них — значок с вождем. Всем девочкам в средней школе обязательно стригут каре, длинные волосы отращивать нельзя. При этом у мужчин достаточно разнообразные прически, однако им нельзя носить усы или бороду.

Выбор товаров в стране очень маленький, во всем наблюдается дефицит. Например, в хозяйственном магазине можно найти только два вида полотенец или только один вид утюгов, телевизоров. Частично в страну завозится что-то из Китая, но большинство они производят сами.

В целом, по наблюдениям Валентины, страна живет очень бедно, однако из-за того, что в городах вычищаются все пылинки и соринки, создается ощущение, что города очень ухоженные и опрятные