Как туроператоры отреагировали на речь президента Emirates

Руководители туроператоров – держателей блоков мест на рейсах в ОАЭ авиакомпании Emirates и ее «дочки» flydubai пока не склонны бить тревогу на фоне комментария президента Emirates Тима Кларка по поводу перспектив полетов в Россию.

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Накануне вечером федеральные СМИ привели выдержки из его интервью изданию Bloomberg. Глава авиакомпании не исключил, что перевозчик может пересмотреть расписание рейсов в РФ из-за недавних атак беспилотников в глубину российской территории. При этом он подчеркнул, что в настоящее время Emirates не планирует сокращать интенсивность полетов в Россию, но будет пристально следить за развитием ситуации.

Глава туроператора, у которого крупные блоки мест как на рейсах flydubai, так и на Emirates, рассказал порталу TourDom.ru, что буквально накануне, в пятницу, общался с представителями обоих перевозчиков. По его словам, ни о каких планах по сокращению расписания речь с их стороны не шла.

«Если в перспективе будет скорректировано лишь время вылетов, с утренних часов на дневные например, это не особенно критично для туристов», – добавил руководитель другой туроператорской компании, также имеющей блоки кресел на рейсах flydubai и Emirates.

Как отмечает один из специалистов в области авиации, публичные заявления главы перевозчика об обеспокоенности безопасностью полетов и готовности принять меры в случае необходимости вполне естественная позиция для ответственного руководителя. При этом, с учетом нынешней обстановки, все 3 года с начала СВО авиавластями РФ предпринимается все предусмотренное международными правилами для минимизации рисков полетов гражданских воздушных судов над территорией страны. 11 аэропортов временно закрыты, при угрозе атак беспилотников в авиагаваниях периодически вводится план «Ковер», напоминает эксперт. Десятки иностранных авиакомпаний продолжают рейсы в РФ. Из тех, кто не уходил с маршрутов после февраля 2022 года, сокращали или сворачивали расписание по тем или иным причинам лишь «Туркменские авиалинии», El Al и AZAL. Надо учитывать и тот факт, что полеты в Россию сейчас, когда наше воздушное пространство закрыто для европейских перевозчиков, чрезвычайно экономически выгодны тем, кто не уходит с маршрутов. Иностранные авиакомпании очень хорошо зарабатывают на тех же стыковочных рейсах в Европу, а также на дальние зарубежные направления, добавляет специалист.

Если же предположить, что оптимизм экспертов завышен и события станут развиваться по худшему сценарию, уход с маршрутов в Россию Emirates и ее дочерней авиакомпании может больно ударить по всему рынку перелетов из РФ за рубеж. Из-за резкого снижения конкуренции перевозчиков взлетят цены авиабилетов, причем не только в ОАЭ, но и на другие заграничные направления. Ведь аэропортом Дубая многие туристы пользуются как хабом, отправляясь через него стыковочными рейсами эмиратских авиакомпаний по огромному числу маршрутов – в Европу, страны ЮВА, на острова Индийского океана, в Африку и т. д.

Портал TourDom.ru направил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в flydubai – «дочку» Emirates, на рейсах которой в ОАЭ базируются туры некоторых российских туроператоров.