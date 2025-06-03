Авиакомпания EgyptAir изменила расписание своих рейсов в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания EgyptAir скорректировала расписание полетов из аэропорта в Домодедово в Шарм-эль-Шейх. Если раньше вылеты осуществлялись в 02:10 и туристы прилетали на курорт под утро, то в текущем месяце отправление сместилось на вечер предыдущего дня. В частности, 4 и 10 июня самолеты вылетают в 19:30, 3 и 5 июня – в 20:30, 17 июня – в 21:00.

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Как рассказали TourDom.ru в туроператоре Fun&Sun, который загружает эти рейсы, изменения связаны с вводимыми ранее ограничениями работы московских аэропортов. Так как это чаще всего происходило ночью, корректировка времени отвечает интересам туристов:

«Это снизит риски длительных задержек».

Чтобы туристам не приходилось ждать заселения, им предложен вариант доплатить за сутки и разместиться сразу по прилете. Это связано с тем, что из Москвы туристы отправятся в 19:30, а в Шарм-эль-Шейх прибудут в 01:00. Размещение же начинается, как правило, в 14:00. Если туристам не подходит вариант с доплатой, они могут дождаться времени официального заселения в лобби отеля.

Как отметили в Fun&Sun, гостиницы лояльно относятся к использованию инфраструктуры в подобных ситуациях и стараются ускорить размещение.

«Отказов от поездок не было», – отметили в туроператоре.

Как долго будут действовать корректировки в расписании, пока неизвестно – возможно, лишь месяц. Во всяком случае, в июле, судя по данным аэропорта Домодедово, вылеты EgyptAir из Москвы запланированы на 01:15.