Первые гости пятизвездочного отеля в Турции жалуются на недоделки

Отель Ducale Lara 5* на курорте Кемер (полностью перестроенный и сменивший концепцию отдыха Venezia Palace), открытие которого было перенесено с 26 мая на 1 июня, начал принимать гостей. Туроператор Let’s Fly поделился с порталом TourDom.ru видео из этой гостиницы, снятым директором принимающей компании. Судя по кадрам, отдыхающих в новом гостиничном комплексе сейчас не слишком много. Люди расслабляются у огромного бассейна, наслаждаются солнечной погодой.

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Туристам надо иметь в виду, что пока открыт только один корпус отеля, туристам доступна не вся инфраструктура. Отзывы от гостей в тг-чате, посвященном отелю, противоречивы. Одни с восторгом пишут о стильных номерах и вкусной еде в ресторане, другие обращают внимание на многочисленные недоделки, продолжающиеся на территории работы по благоустройству. Детский клуб пока работает в усеченном формате, для проведения дискотек еще не успели пригласить диджея и т. д. Не обошлось и без фото и видео, которыми традиционно делятся гости только что открывшихся отелей – строительная пыль на мебели.

Иван Бубляев (туроператор OneTouch & Travel) напоминает туристам, что на доведение «до ума» даже самых роскошных новых гостиниц, как правило, требуется от полугода до года. Первым гостям обычно предлагают существенные скидки на размещение, которые компенсируют некоторые неудобства «первопроходцам». В следующих сезонах цена заметно увеличивается – на 50% и более. В пример он приводит люксовый отель Cullinan, который на следующий год после открытия повысил прайс втрое. Так что у отдыха в гостиничных новинках в первый сезон есть как минусы, так и плюсы.

В одной из туроператорских компаний рассказали порталу TourDom.ru, что активно ведут продажи туров в Ducale Lara, в том числе и на ближайшие заезды. При этом готовы к возможному недовольству отдельных гостей тем, что не все сервисы будут доступны. Таким туристам туроператор предоставит по их желанию равноценные замены.

Ранее мы писали, что другой новый отель Турции, SY Hotels Belek 5*, обещает открыться 5 июня.