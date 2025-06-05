В Армении среди туристов стали популярны рейнджер-туры

В Армении начали организовывать рейнджер-туры. Туристы едут в леса на юге страны, чтобы понаблюдать за дикими животными, корреспондент «МИР 24 Лилит Мадунц.

Безоаровых козлов можно увидеть только на рассвете, когда они спускаются с отвесных скал к воде. Но с первыми солнечными лучами они вновь исчезают из виду, прячась в тени и расщелинах, где прохладнее и безопаснее.

Краснокнижные козы обитают около монастыря Нораванк. Их здесь около 800. За животными следят рейнджеры. Они патрулируют территорию и оберегают их от браконьеров.

«Вон те козлята, которых мы видим, — им примерно семь дней. В это время года в этой местности можно встретить только самок с детенышами. Мы наблюдаем за ними, охраняем.

Под контролем рейнджеров более 3000 гектаров. Отслеживать передвижения животных им помогают фотоловушки. Каждые три месяца их проверяют.

«Помимо безоаровых козлов здесь обитают и другие краснокнижные животные — бурый медведь, кавказский леопард и армянский муфлон. До 2008 года на этих землях активно действовали браконьеры, и численность животных стремительно сокращалась. Но сегодня ситуация изменилась — природа начинает восстанавливаться.

Показывать животных и природные красоты на охраняемой территории стали и туристам. Они приезжают из всех стран мира.

«Мы, честно говоря, не знали, что здесь есть так много краснокнижных животных. Надеемся увидеть хоть кого-нибудь, сказала турист Зоя Зуеби.

В лесах Вайоцдзорской области обитают и краснокнижные птицы. Например, кавказская улара. От посторонних взглядов она предпочитает прятаться и тоже появляется только на рассвете.