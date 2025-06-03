Сейсмолог дал совет, как лучше всего селиться в отелях Турции

На юге Турции 3 июня произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 02:17 по московскому времени недалеко от курорта Мармарис. В результате пострадали 69 человек, а также погибла девочка. Стоит ли российским туристам отменить отдых в Турции после землетрясения, «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов.

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По мнению эксперта, все, что могло сотворить землетрясение, оно уже сделало. Значительных разрушений не нанесло, а будут ли после него новые более сильные подземные толчки, неизвестно.

«Я считаю, что наши туристы, у которых запланирован отдых на турецких курортах в ближайшее время, не должны его отменять. Не стоит в массовом порядке бежать и сдавать билеты. Однако если у российских туристов есть возможность не селиться в высокоэтажных отелях в Турции, то нужно попытаться это сделать», — подчеркнул Завьялов.

Чтобы высказать какие-либо оценки вероятности возникновения сильных повторных толчков, по словам сейсмолога, надо находиться на месте событий.

«Либо на одной из турецких сейсмических станций, либо на одной из греческих. Из Москвы этого делать не стоит», — добавил эксперт.

Днем ранее, 2 июня, мощное землетрясение произошло у берегов японского острова Хоккайдо. Подземные толчки магнитудой 5,9 произошли в 03:51 по местному времени. При этом незадолго до начала лета спрос на поездки в Японию снизился из-за распространения предсказаний о мощном землетрясении, появившихся в манге японской писательницы Ре Тацуки «Будущее, которое я видела».