Члены экипажа проходят досмотр перед полетом почти так же, как и обычные пассажиры. Однако есть ряд особенностей.

Чтобы попасть в служебную зону аэропорта, одного удостоверения недостаточно – фамилия сотрудника должна быть включена в официальное задание на полет, выданное авиакомпанией.

После проверки документов пилоты и бортпроводники проходят через металлодетектор, а их багаж, ручная кладь и верхняя одежда – через интроскоп. Правила по содержимому сумок те же, что и для пассажиров. Пограничный контроль тоже обязателен, если речь о международном рейсе, но при этом штампы в паспорте им не ставят.

Безопасно ли перевозить животных в багажном отсеке самолета

Есть и бонус: в магазинах Duty free члены экипажа могут покупать товары со скидкой, предъявив служебное удостоверение.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.