В Китае создали робота, который заменит персонал в гостиницах

Китайский стартап Zerith Robotics представил первого в мире гуманоидного робота гостиничного класса — Zerith H1, созданного специально для уборки и обслуживания гостей, сообщает портал Синьхуа. Он способен не только мыть полы и чистить туалеты, но и пополнять запасы, расставлять туалетные принадлежности, организовывать обувь на полке и даже доставлять полотенца в номер по запросу через приложение.

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«Мы не заменяем персонал — мы дополняем его, освобождая от самых грязных и утомительных задач», — заявили разработчики.

Новый уровень автоматизации

Zerith H1 разработан для решения реальных задач отельного бизнеса: нехватки рабочей силы, высоких затрат и повышенных стандартов гигиены. Он самостоятельно ориентируется в помещении, не сталкиваясь с мебелью или людьми, и может выполнять работу на разных высотах: поднимать предметы с пола, размещать их на столах и полках.

Среди его особенностей:

гибкие колеса и регулируемый корпус по высоте;

интеллектуальная система картирования и навигации;

автономное выполнение задач без вмешательства человека;

умение работать в многоуровневой среде отелей.

На демонстрационном видео H1 заходит в номер, пылесосит пол, аккуратно выбрасывает мусор и расставляет принадлежности — все это без участия персонала.

Отличие от Tesla Optimus

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В отличие от Tesla Optimus Илона Маска, ориентированного на бытовое использование, H1 предназначен для коммерческого сектора — в частности, гостиничного. Это делает его уникальным: отели представляют собой сложную среду с множеством поверхностей, препятствий и строгими требованиями к качеству и повторяемости действий.

«Мы создавали H1 с нуля именно под задачи индустрии гостеприимства», — подчеркивают в компании.

Zerith Robotics — стартап, основанный в январе 2025 года в Хэйфэе при участии Университета Цинхуа и Центра передовых технологий Цзянхуай. В 2025 году Zerith планирует выпустить более 500 человекоподобных роботов, ориентированных на гостиницы, образование, выставки и индустрию развлечений.

Компания также разрабатывает будущие версии H1, которые смогут выполнять запросы гостей — например, приносить воду или освежать номер, как только гость его покинет.