Туристы опасаются очередей на абхазской границе

Туристы опасаются появления больших очередей на границе Абхазии с началом летнего сезона. На погранпереходе с российской стороны в мае запустили новое оборудование – «такие же сканеры, что и перед въездом на Крымский мост», утверждают инсайдеры. Основное внимание новой техники приковано к крупному автотранспорту.

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«Просвечивают» все грузовики и автобусы. На эту процедуру уходит определенное время.

«В мае, когда были первые, по-настоящему жаркие деньки и люди активнее ехали в республику, уже были очереди на границе. Время прохождения границы увеличилось, занимало по 2–3 часа. Что будет в высокий сезон, когда пойдут большие потоки организованных и самостоятельных туристов, сложно предугадать. Но не исключено, что время на переход границы увеличится. Раз уж ввели все это перед сезоном, с большой долей вероятности проверки будут постоянными, а количество сотрудников на пунктах перехода будет увеличено», – говорит Александра Сердюченко, руководитель сочинской принимающей компании ТБК «Аэлита».

Как известно, на границе прибывающий транспорт выстраивается в несколько колонн. Таким образом, те туристы, которые решили самостоятельно съездить в республику на личном легковом авто, изменений не почувствуют. Ну а обстановка в колонне с автобусами может меняться в зависимости от количества одновременно прибывающего транспорта. В первые дни сезона сложностей не было.

«Наши сотрудники за последнее время 4 раза переходили границу по транспортному коридору. Проблем не было ни в коридоре для легкового транспорта, ни для автобусов. Среднее время прохождения границы 20–30 минут. Пока что все в обычном формате, комфортно. Так что можно планировать поездки. Ожидаем увеличения потока в этом году на 10–15%, но не думаю, что это как-то критически повлияет на пробки», – говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как утверждают наши источники в Абхазии, на границе также могут досматривать не только микроавтобусы, но и минивэны, которые рассчитаны на 7–8 мест.

Ранее TourDom.ru писал, что рейсов между Россией и Абхазией станет еще больше.