Российских туристов перестали пускать во Францию

Россиян с пятилетними загранпаспортами перестали пускать во Францию, даже если виза этой страны была получена до 3 мая. Ранее сообщалось, что после отказа Франции признавать небиометрические документы, о котором стало неожиданно известно в середине апреля, шенгены, полученные до этого срока, позволят въехать в страну. Накануне в соцсетях появились сообщения, что французские пограничники отказали группе россиян, а некоторым даже пришлось объясняться с полицией:

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«Летели мои туристы – 6 человек, французскую визу получили до 3 мая. И они попали под раздачу вместе с другими, не знакомыми им людьми. Тех, кто особенно доказывал свои права, бумажку из консульства показывал о том, что может въехать, забрала полиция, их вещи опечатали. Мои туристы не стали ждать депортации, сами купили билеты в Дубай и улетели. До рейса сидели в отдельной комнате. Потом их сопроводили до самолета, чтобы удостовериться, что в салон зашли».

Аналогичную историю рассказали путешественники, прилетевшие с российскими паспортами из Еревана: их задержали на 6 часов в аэропорту Орли, а потом депортировали, заявив, что 31 мая их бы еще пустили, но с 1 июня действует распоряжение о запрете на въезд в страну с пятилетними паспортами. Есть мнение, что этих людей подвела виза другой страны, но, как оказалось, и с французскими попасть во Францию стало проблематично. Причем неприятности возникают еще до прибытия на границу.

Так, авиакомпания «Турецкие авиалинии» отказалась посадить россиян на борт, летевший во Францию:

«Сегодня в аэропорту Стамбула нас не пустили на рейс в Ниццу, паспорт пятилетний. Долго пытались им объяснить, что виза получена еще в апреле, прежде чем правила новые вышли. Но все было бесполезно», – рассказывают туристы, получившие французские визы в апреле.

«Виза никогда не гарантирует, что вы попадете в страну. Даже если у вас все в порядке с документами, офицер на пограничном контроле может отказать вам во въезде без объяснения причин. Что касается "Турецких авиалиний", то их позиция понятна – они перестраховываются, чтобы в случае чего не везти туристов обратно за свой счет. Единственный более или менее безопасный вариант в сегодняшней ситуации для посещения Франции – ехать с биометрическим паспортом. Но, повторюсь, даже в этом случае вам могут отказать во въезде – это их страна, и они сами решают, кого пускать, а кого нет», – комментирует ситуацию визовый эксперт компании Dream On Виктория Титова.

Судя по комментариям в соцсетях, тех, кто собирался въехать во Францию по пятилетнему паспорту, достаточно много, и сейчас они встревожены. Одни рекомендуют им составить маршрут на поезде или на машине через сопредельные страны. Другие этот вариант критикуют – и в том и в другом случае при пересечении французской границы можно попасть на паспортный контроль. Он не осуществляется на постоянной основе, но выборочные проверки возможны. Некоторые размышляют над оформлением биометрического паспорта и поездкой сразу с двумя удостоверениями личности:

«Даже если виза в другом паспорте, она действительна. И при наличии биометрического документа человек может въехать во Францию с шенгеном в пятилетнем».

Эксперты считают эту схему рискованной:

«Штампы въезда и выезда ставятся в тот паспорт, в котором есть виза. И если французы не признают эти паспорта, то вряд ли они будут делать в них подобные отметки», – говорит Виктория Титова.

Ранее TourDom.ru писал, что консульства Италии предлагают туристам национальные визы вместо шенгена.