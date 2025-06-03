Эксперт ответил, насколько сейсмостойки турецкие гостиницы

Турецкие отели стали более подготовленными к подземным толчкам, но дополнительная бдительность со стороны отдыхающих не помешает, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

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В последний год по турецким отелям прошли масштабные проверки, сегодня многие недочеты устранены, рассказал в беседе с НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

На турецком побережье произошло ночное землетрясение с магнитудой в 5,8 баллов. Это случилось всего лишь в 10 км от города-курорта Мармарис. Губернатор региона уже заявил на пресс-конференции, что почти 70 человек пострадали, из них 46 остаются в больницах. Россиян среди них не оказалось.

Арутюнов также подчеркнул, что в последние годы в Турции стало безопаснее из-за постоянных проверок в отелях.

«Отели строятся более устойчивыми, так как они находятся на берегу моря. Землетрясения могут вызвать цунами, мы это видели в Японии, поэтому здания должны быть прочными. Год назад в Турции началась проверка подготовленности отелей к сезону, в том числе и к пожаро- и к сейсмоустойчивости. У более 100 отелей уже отозвали лицензии, так как выяснилось, что раньше большая часть проверок была формальностью. Их стали строже проводить из-за пожаров на одном из горнолыжных курортов, где пострадали туристы. Теперь очень пристально смотрят на подготовку к сейсмоактивности, пожарам, качеству питания, а были и случаи массовых отравлений. Все гораздо жестче, поэтому надеюсь, что последствий для туристов никаких не будет», — добавил собеседник НСН.

Эксперт также дал советы, как обезопасить себя в экстренной ситуации.

«Самое главное правило — если вы внутри и произошел толчок, то надо встать под несущую балку, так как она разрушается в последнюю очередь, но лучше всего не быть в помещении — выбегать на улицу и не находиться около высотных строений. Немного юмористический совет — проводите максимальное количество времени за пределами территории отеля, например, на пляже, подальше от зданий. Рекомендую также выбирать для отдыха бунгало, виллы, малоэтажные строения — они менее подвержены разрушениям», — отметил он.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин рассказал в беседе с НСН, что после землетрясения в Турции не будет ни цунами, ни масштабных разрушений.