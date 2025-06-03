В АТОР объяснили закрытие отелей в Анталье

Закрытие отелей в Анталье происходит из-за их переаттестации, это плановая процедура, она затрагивает только небольшие гостиницы, с которыми туроператоры почти не работают. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника мэра Антальи по туризму Османа Айыка.

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«Речь в новостях об Анталье идет о небольших отелях и пансионах на завтраках, с которыми почти не работают туроператоры. Данные объекты ранее получали разрешения на свою деятельность от местных муниципалитетов, а сейчас они перешли под контроль министерства. Они были закрыты не навсегда, им был установлен срок для устранения недостатков, после чего они получат свои разрешения»‎, — сказал он.

Как отметили в АТОР, в Анталье ведется плановая работа по переаттестации мелких отелей и пансионов, которые до 2023 года получали муниципальные "звезды" и разрешения, а теперь, после реформы, должны получать их только от министерства культуры и туризма. Такие проверки отелей в Турции интенсифицирвались на фоне последствий зимнего пожара на горном курорте в Карталкая.