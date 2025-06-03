На популярном зарубежном курорте начали массово закрывать отели

На турецком курорте Анталья временно закрыли 174 отеля из-за нарушений требований пожарной безопасности. О массовом приостановлении работы гостиниц сообщает Yeni Alanya.

Уточняется, что Минтуризма популярного зарубежного курорта начал проводить соответствующие проверки и опечатывать отели. Выяснилось, что всего 294 гостиницы имеют проблемы с пожарной безопасностью. Им дали срок до конца мая, чтобы исправить недочеты, однако многие пренебрегли отведенным временем.

Ранее сообщалось, что минимум 69 человек пострадали во время землетрясения в курортном городе Турции Мармарисе, провинция Мугла. Землетрясение началось в ночь на вторник, 3 июня. Люди в панике выпрыгивали из окон высоких зданий. Российские туристы не пострадали, но испугались.