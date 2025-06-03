Отдыхающие в Мармарисе жалуются на внезапность землетрясения

Российские туристы рассказали, как пережили ночное землетрясение в турецком Мармарисе. Первое сообщение в чате отдыхающих появилось в 02:19 по местному времени: «Все ощутили?» После этого – многочисленные «да».

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Позже туристы, немного придя в себя, стали рассказывать, что происходит в их номерах и отелях: «Спустилась в лобби – там уже подготовлен чай, всем разносят, на улице выставили стульчики», «Где-то в баре на побережье возобновили дискотеку», «Я успела встать и дойти до балкона, и все прекратилось». Кто-то не сразу поверил в происходящее: «Я думала, это сон».

«Тряхануло ощутимо. Было страшно и непонятно – немедленно выбегать или, возможно, цунами, и на улице будет тоже опасно. Прислушивалась к сигнализации отельной – тишина. По коридорам никто не бегал. В соседнем отеле Elegance тоже тихо. Никакой паники», – рассказала TourDom.ru Елена, отдыхающая в отеле Poseidon 4* на первой линии Мармариса.

На то, что в гостиницах не было предупреждений о подземных толчках, жаловались и другие туристы.

«Знаю, что некоторые отели включили оповещение после землетрясения. А наш ноль эмоций. Видимо, кто выжил, тот выжил», – рассказала редакции Анастасия, остановившаяся в Point Beach Hotel 4*.

«Мы в Karen Hotel 3*. У нас тоже никакой тревоги не было. Проснулись сами от того, что кровать ходуном ходит и стены трясутся», – поделилась еще одна отдыхающая.

В отдельных гостиницах, впрочем, сработали качественно:

«У нас в отеле тревога включилась, все вышли на улицу, расставили стулья, выдали одеяла, воду. Через час таких посиделок сказали, что больше толчков не ожидают и разрешили идти по номерам».

И если с сиренами было туго, то многие туристы получили сообщения об опасности на телефон. Одному из них, например, предложили выбежать на улицу и подняться на возвышенность – из-за угрозы цунами. Другой увидел на экране картинку, как действовать при подземных толчках.

«В час уснул. В два все заходило ходуном. Вскочил. Вижу – телефон красным горит. Ну как бы все понятно», – рассказал TourDom.ru Роман, который отдыхает в курортном поселке Турунч в 20 км от Мармариса.

«Очень быстро пришло экстренное оповещение на мобильник», – подтвердила Елена из Poseidon.

Сейчас обстановка в Мармарисе спокойная. Туристы – кто еще на завтраке, кто уже на пляже или на экскурсии. Опытные путешественники предлагают отнестись к произошедшему философски:

«Мармарис прекрасен! А землетрясения тут были всегда».

Напомним, ночью в море у турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился между Мармарисом и островом Родос, а очаг залегал на глубине почти 68 км. Пострадали 69 человек, погибла 14-летняя девочка. При этом толчки ощущались даже в Анталье – на расстоянии более 300 км.