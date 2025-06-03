В АТОР рассказали, пострадали туристы из России из-за землетрясения в Турции

10-15 тысяч российских туристов отдыхают сейчас в Турции в провинции Мугла, посчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"Травм или других проблем у них не возникло - отдыхающие испугались, но не пострадали", - сообщается на сайте организации.

Сегодня ночью в провинции Мугла случилось землетрясение магнитудой 5,8 балла. Его эпицентр находился в море близ города Мармарис. Семь человек травмированы, поскольку в панике прыгали из окон и с балконов. Один человек погиб. Российских туристов среди них нет.