Недостаток туалетов превратил Пхукет в одну большую уборную

Жители Пхукета жалуются на поведение иностранных туристов, которые из-за отсутствующих туалетов используют в качестве уборной любое доступное место. Местное население сетует, если не решить вопрос с туалетами, курортный Пхукет повторит печальную судьбу некоторых индийских курортов, где антисанитария стала визитной карточкой.

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Курортный Пхукет утопает в антисанитарии из-за поведения туристов. О том, что иностранцы ведут себя неподобающе и используют в качестве уборной любое доступное место, рассказал владелец плавучего ресторана в Равай.

По его словам, пока ресторан открыт, воспользоваться туалетом может любой желающий. Когда заведение закрыто – уборной становится вход в ресторан.

В Турпром отметили, проблема антисанитарии кроется в катастрофической нехватке бесплатных уборных в популярном туристическом районе.

Несмотря на то, что турпоток растет, инфраструктура на курорте остаётся на уровне 90-х годов прошлого века.

«Туристы ведут себя как свиньи, но власти сами создали такие условия», - уверены местные жители и требуют установить хотя бы несколько бесплатных туалетов вдоль пляжа.

Если вопрос не решить, Пхукет повторит судьбу курортов Индии, чьей визитной карточкой стала грязь и антисанитария, уверены они.

Ранее сообщалось, что вместо ожидаемых 15% спрос на заграничный отдых в этом году вырос на 25%. Также стало известно, что визовый режим между Россией и Иорданией будет отменен.